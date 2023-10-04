Педиатр Татаркина назвала опасные народные методы лечения для детей

Детям ни в коем случае нельзя дышать над картошкой.

Педиатр «СМ-Клиника» Ольга Татаркина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что к одному из наиболее опасных народных методов лечения ребенка является растирание уксусом, водкой и льдом.

«Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет. Кроме того, вдыхание ребенком паров уксуса и спирта при растирании может привести к отравлению», — объяснила специалист.

Еще один не менее опасный метод, по словам Татаркиной, — ингаляции над кипятком и вареной картошкой.

«От такого лечения более вероятно получить вред, чем пользу, особенно детям. Велик риск ожога слизистой дыхательных путей, ожогов кожи. Вдыхание паров картофельного отвара несет в себе еще и скрытую угрозу: в них могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля», — предостерегла медик.

Кроме того, многие ошибочно пытаются вылечить насморк у ребенка с помощью закапывания в нос грудного молока или меда. Однако делать этого категорически нельзя, так как это может повысить риск развития осложнений, в том числе и тяжелых аллергических реакций, добавила педиатр.

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