Первых новобранцев для научных рот отобрали в Новосибирской области

Около двадцати жителей Новосибирской области отобрали для научных рот.

В Новосибирской области около двадцати человек отобрали для научных рот. Об этом глава отделения подготовки призыва граждан на военную службу по Новосибирской области Светлана Шпаченко сообщила в ТК «Звезда».

В отборе в научные роты акцент делается не только на физические, но и интеллектуальные показатели призывников. На сегодняшний день уже двадцать человек захотели служить в научных ротах. За ними приезжают «заказчики» из различных воинских подразделений.

Например, призывник Константина Лебедева определили в научную роту под Санкт-Петербургом челюстно-лицевым хирургом. Там он будет работать под контролем научрука.

Напомним, что осенний призыв в России пройдёт с 1 октября и по 31 декабря. В воинские части направят более 2000 призывников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что всех призывников срочной службы после выполнения воинского долга отправят домой.