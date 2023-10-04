Под Новосибирском 8-летняя девочка провалилась в сливную яму

В поселке Крупский Новосибирской области восьмилетняя школьница случайно провалилась в глубокую яму с водой.

Местные жители отмечают, что подобные опасные ситуации не являются редкостью в поселке Крупский. Весной в это яму провалился еще один ребенок, но сильно не пострадал.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту происшествия. По предварительным данным, событие произошло 3 октября 2023 года у магазина, и ребенка из ловушки помог выбраться подросток, проходивший мимо.Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователь провел осмотр места происшествия и опросил очевидцев. В настоящее время яма закрыта бетонной плитой.

Следствию предстоит провести юридическую оценку действий должностных лиц на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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