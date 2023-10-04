Под Новосибирском колхоз запросил 1,4 млн рублей за севший в поле самолет

На данный момент самолет продолжает находиться на поле, из-за чего рабочие не могут произвести уборку пшеницы.

В Новосибирской области колхоз имени Ленина потребовал возместить ущерб в размере 1,4 миллиона рублей от авиакомпании «Уральские авиалинии» после аварийной посадки самолета Airbus А320 на их пшеничном поле. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В сентябре Airbus А320 совершил аварийную посадку на поле колхоза имени Ленина из-за технических неполадок. В настоящее время самолет все еще находится на пшеничном поле. Он мешает начать уборку урожая. Рабочие колхоза объяснили, что для подготовки земли к посеву требуется значительно больше затрат, и они оценили свои потери в 1,4 миллиона рублей.

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» предложили выплатить колхозу сумму, которая покроет убытки от несобранного урожая. Однако окончательное решение по возмещению ущерба еще не приняли. Представители авиакомпании рассматривают запрос колхоза.

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