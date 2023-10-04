В Новосибирске открыли бассейн «Нептун» после капремонта

Рабочие укрепили фундамент, отремонтировали несущие колонны, поставили стеклопакеты.

В Новосибирске открылся бассейн «Нептун» после обширного капитального ремонта. Об этом сообщили в региональном Министерстве по спорту.

С начала ремонтных работ подрядчик из Санкт-Петербурга проделал объем работы, направленный на восстановление и улучшение здания бассейна. Рабочие укрепили фундамент, отремонтировали несущие колонны, установили новые стеклопакетов. В следующем месяце планируют завершить ремонт, включая работы на крыше здания, утепление и облицовку фасада, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Локоть высказался о «пивнушках» в новых микрорайонах Новосибирска.