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общество

В Новосибирске открыли бассейн «Нептун» после капремонта

Фото: neptun-nso.ru

Рабочие укрепили фундамент, отремонтировали несущие колонны, поставили стеклопакеты.

В Новосибирске открылся бассейн «Нептун» после обширного капитального ремонта. Об этом сообщили в региональном Министерстве по спорту.

С начала ремонтных работ подрядчик из Санкт-Петербурга проделал объем работы, направленный на восстановление и улучшение здания бассейна. Рабочие укрепили фундамент, отремонтировали несущие колонны, установили новые стеклопакетов. В следующем месяце планируют завершить ремонт, включая работы на крыше здания, утепление и облицовку фасада, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Локоть высказался о «пивнушках» в новых микрорайонах Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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