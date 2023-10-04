Изнасиловал и повесил 8-летнюю девочку: педофил вышел на свободу под Новосибирском

В Новосибирской области местные жители боятся за своих детей из-за мужчины, который 20 лет назад изнасиловал девочку и повесил её на шнурке.

В Новосибирской области в Чистоозёрном из тюрьмы вернулся 52-летний Александр Кужилов, который в 2003 году был осужден за изнасилование и убийство 8-летней девочки. Об этом сообщили местные жители в местных чатах. Данную информацию корреспонденту Сиб.фм подтвердил глава района Александр Аппель.

«Вернулся у нас из зон заключения Кужилов, сейчас полиция его отслеживает. Он отсидел 20 лет за изнасилование и убийство 8-летнего ребёнка», — сообщил Аппель.

Жители посёлка в чатах добавили, что для детей до 16 лет в Чистоозёрном ввели комендантский час с 22:00 до 06:00, однако Аппель опроверг данную информацию, сказав, что ограничений никак нет.

Кроме этого, в дежурной части ОМВД района также опровергли какие-либо ограничения для детей.

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с женщиной, которая была свидетельницей зверского убийства ребёнка в 2003 году.

Анна (имя изменено) рассказала, что Александр в 2003 году в деревне Журавке заманил 8-летнюю девочку в старую школу, где изнасиловал и повесил на собственном шнурке. Педофила поймали в этот же день и арестовали. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. После освобождения он вернулся в родной дом в Чистоозерном.

Местные жители также рассказали, что сильно переживают за своих детей, а мужчины пристально наблюдают за убийцей.

«Кужилов уже в парке сидел в кустах, за детьми наблюдал, мужики его прогнали», — заявила Анна.

По нашим данным, Кужилову установили административный надзор на 8 лет. Ему запрещено выходить из дома после 22 часов до 6 утра, запрещено покидать Чистоозёрный район, находиться в образовательных учреждениях, где учатся несовершеннолетние, а также на массовых мероприятиях с детьми.

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