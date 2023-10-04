Появились подробности гибели мальчика в Бердске

Выяснилось, что ребенок был хоккеистом и играл за клуб «Кристалл».

Вчера, 3 октября, в Бердске погиб 12-летний хоккеист, который играл за команду «Кристалл». Мальчик умер, когда направлялся в лицей № 6, расположенный в микрорайоне Южный.

Трагедия произошла, когда мальчик поскользнулся и ударился головой о бордюр. В результате этого несчастного случая у него начался приступ. На место происшествия немедленно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Бердская центральная городская больница сообщила, что вызов поступил 3 октября в 08:19 утра, и медицинская бригада была на месте в 08:30. Врачи пытались спасти мальчика, но он скончался.

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