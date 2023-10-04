Появились страшные кадры с места смертельного пожара на Кропоткина в Новосибирске

Опубликованы кадры с места смертельного пожара на Кропоткина в Новосибирске.

В ночь на 4 октября в многоэтаже №132/1 на улице Кропоткина в Новосибирске произошёл пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как отмечают спасатели, погибшую нашли в трёхкомнатной квартире. Там загорелась мебель на площади 15 квадратных метров в комнате и коридоре. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после вызова и эвакуировали 31 жильца, включая шестерых детей.

О причинах возгорания пока неизвестно, подробности уточняются.

Напомним, что 1 октября вечером в заброшенном здании в Барнауле было обнаружено искалеченное тело 43-летней женщины — её нашли дети, которые бегали по этажам. У женщины отсутствовала грудь, а живот был разорван.

Ранее глава Следкома РФ приказал начать расследование по истязанию 12-летнего мальчика. Ребенок стал жертвой насилия со стороны своего отчима, проживающего в Новосибирске.