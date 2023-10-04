Российский бизнес ждут новые штрафы: заявление Госдумы

Важные изменения в деятельности российского бизнеса обрели законную силу во втором месяце осени-2023, в том числе они коснулись увеличения штрафов за непредставление сведений в военкоматы.

Если коротко, то в октябре 2023 гола вступили в силу изменения в налогообложении НДС, введён новый порядок списания платежей с ЕНС и представления уведомлений об исчисленных налогах, повышены штрафы за непредставление сведений в военкоматы и введена маркировка отдельных видов медицинских изделий и кожных антисептиков.

Учитывая новые повышенные меры ответственности работодателей в части своевременной подачи сведение в военкоматы (выросли до 500 000 рублей), бизнесменов нашей страны уже прозвали «штрафными донорами» госбюджета. Доподлинно известно, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, внесенном правительством России в Госдуму, план по сбору штрафов с бизнеса увеличен на 30%.

Наказывать рублём с 1 октября текущего года предпринимателей РФ будут не только за непредставление сведений в военкоматы или за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации (в этой части самые большие санкции, до полумиллиона рублей), но и за отсутствие маркировки отдельных видов медицинских изделий, кожных антисептиков и ортопедической обуви, а также за нарушение порядка оформления вывоза товаров для собственных нужд.

Российский союз промышленников и предпринимателей оперативно отреагировал н новшества и направил просьбу в Минюст РФ об уменьшении штрафов предпринимателей, так как их размер не соразмерен тяжести нарушений.