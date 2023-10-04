«Связь двух великих городов»: Андрей Шимкив о сотрудничестве Новосибирска и Санкт-Петербурга

Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента на данный момент работают в Санкт-Петербурге.

Андрей Шимкив приветствовал коллег на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В своем выступлении он поблагодарил Председателя петербургского Заксобрания Александра Бельского за приглашение и предложение о сотрудничестве.

«Наверняка многие из вас знают, что Новосибирск и Санкт-Петербург очень многое связывает, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Новосибирск, собственно, и начинался с питерских инженеров-путейцев Гарина-Михайловского и Будагова, чьи имена сегодня увековечены в названиях городских площадей. Великая Отечественная война фактически породнила наши города. Только в первый год войны Новосибирск принял почти 130 тысяч ленинградцев. Коллективы ленинградских театров, заводы, музеи, экспонаты Эрмитажа... С берега реки Сестры к нам на берег Оби был полностью переведен инструментальный завод, ваш электровакуумный завод вместе со всем оборудованием и людьми. Память о трудовом подвиге ленинградцев хранят в Новосибирске».

Современные примеры сотрудничества двух городов, которые привел Андрей Шимкив, – самый длинный крытый метромост в мире, который проектировали ленинградцы, и объекты архитектуры по проектам ленинградца Крячкова. В Новосибирске есть улица Ленинградская, на площади Пименова установлена стела – копия Александровской колоны, а на другой площади – камень, привезенный из Петропавловской крепости, на котором высечены слова: «Новосибирск – Санкт- Петербург. 900 дней братства». И в Санкт-Петербурге уже больше 50 лет существует улица Новосибирская.

«Мы понимаем, что приоритеты законодательной деятельности у нас отличаются, – заметил Андрей Шимкив. — Новосибирская область — это, в первую очередь, более 30 районов, в которых проживают 30% населения области. Поэтому из 76 депутатов областного парламента абсолютное большинство представляют эти территории. И наши законы первые в стране нацелены на наказы и поддержку сельхозтоваропроизводителей. Они нацелены на комплексное развитие сельских территорий, на сохранение сельского образа жизни, на баланс интересов крупных инвесторов не в ущерб развитию малого и среднего бизнеса на селе. Но тем не менее, уверен: основополагающие задачи у нас одни. Это эффективное использование бюджетных средств, эффективное управление собственностью региона, грамотная и упорядоченная реализация масштабных инвестиционных проектов, повышение качества жизни в регионе и в каждой семье».

В ходе дальнейшей работы было подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания Новосибирской области. Затем Председатель Заксобрания Новосибирской области, вице-спикеры регионального парламента Ирина Диденко и Майис Мамедов, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко и председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма обсудили с коллегами актуальные вопросы. Как подчеркнул Андрей Шимкив, обращаясь к депутатам на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «...нам, конечно, интересен опыт коллег, ваш опыт – и в сфере законодательного регулирования градостроительной деятельности, и в сфере развития транспортной инфраструктуры, в сфере реализации научно-образовательных программ. Мы здесь сегодня небольшой командой и будем рады в рамках круглого стола обменяться мнениями и опытом».