В Бердске на улице погиб 12-летний хоккеист «Кристалла»

Умерший на улице ребёнок в Бердске оказался хоккеистом «Кристалла».

В Бердске погиб 12-летний хоккеист, игравший за команду «Кристалл», в результате несчастного случая, произошедшего на школьном дворе микрорайона Южный.

Трагическое событие произошло во вторник, 3 октября, когда мальчик направлялся в лицей № 6. По словам очевидцев, ребенок поскользнулся и упал головой на поребрик, что вызвало у него приступ.

Сразу после инцидента на место происшествия была выслана бригада скорой медицинской помощи. Вызов в Бердскую центральную городскую больницу поступил в 08:19, а медицинская бригада прибыла в 08:30. Немедленно была начата реанимация ребенка, но, несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его не удалось.

Трагедия оставила печальное эхо в городе, и семья, а также близкие и друзья погибшего мальчика, сейчас нуждаются в поддержке и сочувствии. Случай подтолкнул общественность задуматься о безопасности детей на учебных площадках и возможных мерах, которые могут быть предприняты для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Врачи скорой помощи рассказали подробнее о том, как пытались его спасти.