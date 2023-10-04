В Новосибирске достроили аллею памяти учителей-героев

В рамках Большой учительской недели в Новосибирске состоялось торжественное открытие Аллеи Учителя, благодаря финансовой поддержке Президента Российской Федерации и участии Правительства региона.

На церемонии открытия Аллеи присутствовала врио министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. Она выразила глубокую признательность учителям за их труд и преданность делу образования. В своем выступлении она подчеркнула, что учителя играют ключевую роль в формировании образовательной среды и воспитании будущих поколений.

«Я вас благодарю за вашу веру и неустанное наставничество, за то, что задаете нам такую мерку, когда 'нельзя солгать и обмануть, и с пути свернуть. Вы гиганты, на плечах которых держится региональная система образования», — сказала Мария Жафярова.

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