В Новосибирске назвали самые редкие имена новорождённых в сентябре

В ЗАГСе рассказали, какими необычными именами называли детей новосибирцы в сентябре 2023 года.

В ЗАГСе по Новосибирской области огласили интересные факты о необычных именах, которыми называли новорожденных в сентябре 2023 года. Статистика самых популярных имен также была представлена.

Согласно данным ведомства, среди мальчиков наиболее редкими именами в сентябре стали: Влад, Гавриил, Гордей, Демьян, Димитрий, Елисей, Клим, Климентий, Радомир и Савва. Среди девочек же редкими именами стали: Алеста, Арсения, Влада, Доминика, Евдокия, Зоя, Лукерья, Раиса, Серафима и Феодосия.

Однако чаще всего родители в Новосибирской области выбирали для своих сыновей следующие имена: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей, Максим, Иван и Дмитрий. А в случае с дочерьми наиболее популярными именами были: София, Ева, Варвара, Анна, Виктория, Мария, Полина, Арина, Валерия и Алиса.

За сентябрь 2023 года в Новосибирской области появилось на свет 2126 малышей. Общее количество новорожденных за первые 9 месяцев этого года составило 19819. Также было замечено, что в сентябре 248 жителей региона решили изменить свои имена. В течение всего 2023 года общее число таких людей составило 2109.

В сравнении с августом 2023 года, среди редких имен для мальчиков встречались Анас, Динислам и Теодор. А среди девочек были зарегистрированы следующие редкие имена: Аполинария, Каталея, Констанция и Лавиния.

Ранее отец изрезанной под Новосибирском девочки рассказал о её состоянии после нападения подруги. Несмотря на то, что девочка пришла в сознание после 5-часовой операции, к ней пока не пускают родных.