Отец изрезанной под Новосибирском девочки рассказал о её состоянии после нападения подруги

В Новосибирской области 14-летнюю девочку отправили на психиатрическую экспертизу после попытки зарезать канцелярским ножом одноклассницу.

Отец 13-летней Даши (имя изменено) рассказал корреспонденту Сиб.фм, что его дочь находится в тяжелом состоянии в реанимации в детской больнице. Несмотря на то, что девочка пришла в сознание после 5-часовой операции, к ней пока не пускают родных.

Андрей вместе с женой 3 октября пришли в суд на заседание, где 14-летнюю подозреваемую в покушении на убийство отправили на психиатрическую экспертизу. По его словам, за всё это время мать обвиняемой никак не связалась с ними.

Кроме этого, Андрей сообщил, что ранее конфликтов у его дочери с этой девочкой не было. Почему она пошла на преступление, ему пока неизвестно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пять часов делали операцию девочке, которую жестоко изрезала канцелярским ножом подруга.

Источник издания заявил, что в момент преступления 14-летняя обвиняемая слизывала кровь с Даши, когда наносила удары канцелярским ножом. После происшествия на неё возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).