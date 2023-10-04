В Новосибирске собираются открыть пляж «Наутилус»

Пляж закрыли в 2019 с началом строительства нового ЛДС.

Пляж «Наутилус» может снова открыться в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции. По словам градоначальника, городское управление культурой активно работает над планами по возрождению этого места отдыха.

Пляж «Наутилус» закрыли в 2019 году, когда началось строительство нового ледового дворца спорта (ЛДС). В настоящее время рядом с этой территорией работает стройплощадка.

«Перспективу видим в создании такой зоны отдыха, еще одной как с правой стороны, где парк «Арена», так и с левой стороны. Можно будет говорить о возвращении пляжа в перспективе на это место», — поделился мэр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске столбик термометра опустится до – 9 градусов.