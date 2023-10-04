В Новосибирске столбик термометра опустится до – 9 градусов

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили, что температура в Новосибирске достигнет – 9 градусов.

Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни. Как сообщают синоптики, скачок температур будет достигать 20 градусов.

Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшую ночь столбик термометра покажет - 9 градусов. В то время, как днём он поднимется до +5... +7 градусов. Впрочем, новосибирцев ещё ждёт и бабье лето.

«В первой декаде постепенное повышение температуры воздуха ночью от -2...+3 градусов, местами -4...-9 градусов до +2...+7 градусов. Днем от +7...+12 градусов до +16...+21 градусов»,

— говорится в сообщении гидрометцентра.

Также новосибирские синоптики предсказывают, что октябрь будет самым тёплым за последние 4 года, сумма выпавших осадков будет соответствовать норме.

А вот начало октября новосибирцев совсем не обрадовало: второе утро подряд над столицей Сибири стоят густые туманы.