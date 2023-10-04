Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября

В Новосибирске опубликовали фотографии утреннего тумана.

Утром в среду, 4 октября, Новосибирск накрыл густой туман. Читатели Сиб.фм прислали в редакцию фото с дорог города, затянутых белой пеленой.

В некоторых местах видимость не превышает несколько метров: особенно опасными становятся мосты.

Туман настолько густой и высокий, что скрывает целые дома. Так, на фотографии ниже за деревьями находится девятиэтажное здание — но его контуров совершенно не видно.

Также на траве после ночного похолодания и высокой влажности образовался иней.

Ранее в мэрии рассказали про ремонт тротуаров в центре Новосибирска.