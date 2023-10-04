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общество

Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября

Фото: читатели Сиб.фм

В Новосибирске опубликовали фотографии утреннего тумана.

Утром в среду, 4 октября, Новосибирск накрыл густой туман. Читатели Сиб.фм прислали в редакцию фото с дорог города, затянутых белой пеленой.

В некоторых местах видимость не превышает несколько метров: особенно опасными становятся мосты.

Фото Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября 2

Фото Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября 3

Туман настолько густой и высокий, что скрывает целые дома. Так, на фотографии ниже за деревьями находится девятиэтажное здание — но его контуров совершенно не видно.

Фото Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября 4

Фото Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября 5

Также на траве после ночного похолодания и высокой влажности образовался иней.

Фото Непроглядная тьма: Новосибирск окутал густой туман утром 4 октября 6

Ранее в мэрии рассказали про ремонт тротуаров в центре Новосибирска.

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Сергей Щукин
Журналист

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