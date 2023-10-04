В правительственной комиссии одобрили продажу БАДов по рецепту

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, по которой врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новую инициативу, по которой врачи в России получат право назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) и выписывать на них рецепты. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

Согласно новому закону, у правительства России будут полномочия на установку качества БАД и сырья для их производства. Также правительство сможет регулировать процедуры регистрации отечественных производителей БАД и определить особенности их применения на территории Российской Федерации.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что структура регулирования БАД будет аналогичной контролю за лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

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