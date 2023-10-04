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общество наука

Под Новосибирском ученые НГУ исследовали элитный «Дом мертвых» раннего железного века

Фото: Pexels.com

Научные исследования проведенные учеными Новосибирского государственного университета (НГУ) в Венгеровском районе Новосибирской области привели к открытиям в области археологии.

Специалисты успешно исследовали курган саргатской культуры, раскрыв тайны древнего «Дома мертвых».

Этот курган относится к категории элитных захоронений. Ученые пришли к выводу, что курган закопали в период между 200 и 40 годами до нашей эры. Всего исследовали 22 захоронения.

Все захоронения оборудовали наборами сопроводительного инвентаря. Женщины были похоронены с тремя сосудами, в то время как мужчины имели два сосуда. Кроме того все усопшие обладали одним общим элементом — железным ножом с однолезвийным клинком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что астрофотограф Поляков из Новосибирска показал снимки Урана и Юпитера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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