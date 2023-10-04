В Сибири обнаружили новый штамм коронавируса EG.5 Эрис

В одном из городов Сибири обнаружили новую вариацию COVID-19.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщает, что в регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("Эрис").

Это вариант вируса появился еще в начале 2023 года, но в Сибирском федеральном округе его зафиксировали впервые. Фактически, это один из подвариантов штамма Омикрон.

Как и другие поздние вариации коронавируса, EG.5 не обладает смертельной опасностью. Симптомы включают лихорадку, кашель и усталость, а также насморк, головную и мышечную боль. Это может напоминать лихорадку, простуду, грипп или пневмонию.

По словам Эндрю Пекоша, профессора кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джона Хопкинса, население от тяжелого течения болезни защищает выработанный за 3 года иммунитет.

Впервые EG.5 появился в Китае, Японии и Южной Корее, к середине 2023 года он стал распространяться по Северной Америке и Европе. Так, например, в США на долю EG.5 приходится около 17% случаев заражений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестные якобы заминировали здание мэрии Новосибирска.