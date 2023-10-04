В здание мэрии Новосибирска поступило сообщение о минировании

Неизвестные сообщили о минировании здания мэрии Новосибирска.

Как сообщают очевидцы, на место происшествия немедленно прибыли экстренные службы.

Инцидент произошел в среду, 4 октября. Подтверждение этой информации получено от пресс-центра администрации города. Сотрудники правоохранительных органов были направлены на место происшествия для проведения проверки. Однако, в результате осмотра здания не было обнаружено никаких опасных или подозрительных предметов.

В ходе проверки не потребовалась эвакуация сотрудников и посетителей мэрии.

Напомним, в Новосибирске за прошедшую неделю власти столкнулись с волной ложных сообщений о минировании различных объектов, включая образовательные учреждения, суды и торговые центры.