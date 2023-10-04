В Забайкалье местные жители обеспокоены массовой гибелью рогатого скота

Забайкальцы предполагают, что коровы могли отравиться химикатами, которыми заражены растения на полях.

В Забайкальском крае в селе Олочи местные жители обеспокоены массовой гибелью рогатого скота. Они предполагают, что коровы могли отравиться химикатами, которыми заражены растения на полях. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

В администрации Нерчинско- Заводского округа подтвердили факт массовой гибели животных. В село уже выехали специалисты Госветслужбы и взяли пробы биологического материала.

Результаты исследования, которые внесут ясность из-за чего погиб домашний скот, будут известны в ближайшие пару дней. Жители намерены обратиться в прокуратуру.

Напомним, под Новосибирском в Бердском заливе вновь всплыла мёртвая рыба.