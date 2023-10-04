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общество проиcшествия

Во время отдыха на Алтае умер бывший главный онколог Новосибирской области

Фото: Freepik.com

На 61-м году жизни скончался бывший главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий.

Заслуженный врач России и бывший главный онколог Новосибирской области, Владимир Войцицкий, скончался на 61-м году жизни во время своего отдыха на Алтае. Клиника Мешалкина сообщила о его смерти, и коллеги были в шоке от этой печальной новости. В 2021 году Войцицкий стал ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

По предварительной информации, у специалиста были проблемы с сердцем. Дата и место церемонии прощания будут объявлены позднее.

Владимир Войцицкий был известен как выдающийся специалист как в нашем регионе, так и за его пределами. Он долгое время работал врачом-онкологом в торакальном и маммологическом отделениях Новосибирского областного онкологического диспансера. В 2011 году он стал главным онкологом НСО и затем, с 2014 по 2018 год, он занимал должность главного врача медицинского учреждения. Войцицкий также был доктором медицинских наук и профессором кафедры онкологии в Новосибирском медуниверситете, где активно занимался преподавательской деятельностью.

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Сергей Щукин
Журналист

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