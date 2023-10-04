Юристы предупреждали: ожидается массовое банкротство российских пенсионеров

Изменения в процедуре внесудебного банкротства поможет пенсионерам не только получить соответствующий статус, но и списать долги перед банками до миллиона рублей.

Стать банкротом российским пенсионерам с ноября текущего года станет проще, поскольку рамки долгов, согласно нововведениям в законодательные акты РФ, расширены с прежних 500 тысяч до миллиона рублей. В эту категорию входят не только кредитные задолженности, но и долги пенсионеров по налогам и сборам, по алиментам, а также по договорам поручительства, сообщило издание BFM-Новосибирск со ссылкой на экспертное мнение директора федеральной юридической компании «Стопдолг» Елены Зайцевой.

По её словам, после ноябрьских перемен в этой сфере, количество пенсионеров со статусом «банкрот» удвоится. Это значит, что у огромного количества российских пенсионеров появится законная возможность не платить по долгам, если их стесняют трудные жизненные обстоятельства.

Начать процедуру о признании несостоятельности пенсионера можно через любое отделение МФЦ. К заявлению потребуется приложить список всех банков, которым задолжал пожилой человек (если какие-то кредиты не внести в список, от долгов по ним освободиться не получится).

Отметим, что данная услуга предоставляется пенсионерам нашей страны абсолютно бесплатно.