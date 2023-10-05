Аналитики перечислили самые прибыльные отрасли для работы

Одной из самых прибыльных отраслей россияне считают IT.

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что 65% россиян уверены, что сферу IT-технологий можно назвать самой прибыльной. Также в этом списке оказались энергетика и добывающая промышленность — их выделили 46% опрошенных. Об этом сообщает RT.

Еще 29% респондентов заявили, что выгоднее всего работать в сферах предпринимательства и финансов, другие 23% — в строительстве. 21% отметили, что самые высокие зарплаты у тех, кто занимается разработкой искусственного интеллекта.

При этом меньше 10% опрошенных для получения высокого заработка выделили сферы образования (7%) и сельского хозяйства (5%).

Напомним, аналитики выяснили, кем бы хотели стать россияне на один день.