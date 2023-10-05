Астрофотограф Поляков из Новосибирска сфотографировал туманность Пакман

Астрофотограф Поляков снял в небе над Новосибирском туманность Пакман.

Астрофотограф Алексей Поляков порадовал подписчиков своих социальных сетей новыми снимками космоса. На этот раз он удалось запечатлеть туманность Пакмана, которая находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли.

Как рассказал сам Алексей, он отправился на съемку в ночь на 5 октября с целью запечатлеть планету Юпитер. Для этого он пришелся уехать за 20 километров от города.

«Во время ожидания съемки Юпитера, я решил сделать фотографии туманности Пакмана», — поделился Поляков.

На съемку ему потребовалось примерно 2 часа.

Туманность Пакман NGC 281 находится в созвездии Кассиопеи и представляет собой эмиссионную туманность, названную в честь персонажа популярной компьютерной игры Pac-Man. В этой области происходят процессы активного звездообразования, связанные с ионизированным водородом.

Ранее астрофотограф Поляков из Новосибирска показал снимки Урана и Юпитера. На опубликованных фото можно увидеть оба гиганта в одном масштабе, что придает особую уникальность этим снимкам. Еще он планировал запечатлеть на снимках Сатурн и Нептун, но планам помешала плотная дымка, которая заволокла небо.