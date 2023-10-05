Эксперт банка ДОМ.РФ рассказал про главные преимущества ИЖС

Как изменился рынок ипотеки в 2023 году? Как развивается программа ИЖС? Кто преимущественно выбирает загородную жизнь? Об этом и многом другом Сиб.фм рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

Последние месяцы все активно наблюдают за ипотечным рынком. Какие тренды вы фиксируете на этом рынке в регионах Сибирского федерального округа?

— Аналитики банка выделяют перераспределение структуры выдач на первичном рынке. Сейчас жильё в новостройках покупают в основном с помощью льготных программ, а годом ранее каждая четвёртая сделка совершалась на рыночных условиях.

Расскажите про ИЖС. На что выдаете кредиты и кто ваш клиент в этом сегменте?

Ипотека на ИЖС в Банке ДОМ РФ — один из привлекательных продуктов, так как имеет ряд преимуществ по сравнению с банками-конкурентами. В продуктовой линейке ИЖС есть и льготные программы, и классические. Мы даём возможность клиенту построить дом как своими силами, так и с привлечением застройщиков и подрядчиков. Основные наши клиенты – жители города, которые хотят переехать в более спокойную атмосферу. Привлекает и то, что застройка ИЖС развивается комплексно. Клиентам предлагают комплексную застройку с наличием инфраструктуры и благоустройства.

Возраст заёмщиков, как правило, 35-45 лет, в основном это семейные пары. Как влияет распространение льготных ипотечных программ на сегмент ИЖС? Какова доля кредитов на ИЖС в портфеле банка?

— В последнее время Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание развитию индивидуального домостроения. Одним из основных факторов развития ИЖС является доступность ипотеки для строительства индивидуальных домов. Сейчас каждый 10-й частный дом строится с ипотекой, в перспективе может каждый 2-й. Для сравнения доля проникновения ипотеки в МКД в настоящее время составляет порядка ~70%. Все ипотечные госпрограммы распространяются на ИЖС. В СФО доля ИЖС в сделках с начала 2023 года составила 17%

Каковы итоги с начала года по сегменту ИЖС в цифрах?

— Спрос на кредитование строительства индивидуальных домов постоянно растет, количество обращений ежемесячно увеличивается в среднем на 20-30%. На данный момент банк оформил порядка 13 тыс. кредитов в объеме более 64 млрд руб.

С января 2023 года в СФО мы выдали всего 11,7 млрд., на ипотеку ИЖС в объёме на 2 млрд. рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года в 2 раза. Расскажите о внедрении механизма цивилизованного ИЖС, в чем его преимущества?

— В июле Банк ДОМ.РФ разработал пилотный продукт для финансирования строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда с эскроу. В рамках механизма подрядной организации предоставляется возобновляемая кредитная линия на срок до двух лет по ставке до 6% годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно, а возврат средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства. Инструмент несет для участников сразу несколько преимуществ: обеспечивает граждан качественным жильем, гарантируя финансовую безопасность. Более того, он повышает доступность ипотечного кредитования граждан и способствует масштабированию бизнеса подрядных организаций, а также производителей домокомплектов за счет стимулирования спроса на их продукцию. Кроме того, банк начал принимать заявки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору подряда с использованием счетов эскроу. При оформлении такого кредита ипотечная ставка будет дополнительно снижена на 0,5 п.п.

Ваш банк первый на рынке в августе запустил ипотеку по QR-коду? Что это такое? Насколько ускоряет процесс оформления?

— Да, верно, QR-код автоматически формируется в личном кабинете партнеров банка. Это уникальный инновационный способ оформления ипотеки. Главное его преимущество — в бесшовности и непрерывности процесса: не надо тратить время на заполнение бумаг и сканирование документов.

Кто может им воспользоваться? И что надо сделать чтобы воспользоваться технологией?

— Новой технологией может воспользоваться любой клиент, имеющий Цифровой профиль на Госуслугах. Клиент получает от партнера QR-код, сканирует его, подтверждает согласие на передачу данных из Цифрового профиля на Госуслугах и за считанные минуты получает комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам. По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его Цифрового профиля на Госуслугах.

Как происходит процесс выдачи ипотеки? Насколько быстро банк принимает решение?

— После выбора клиентом наиболее подходящей ипотечной программы все процедуры по оформлению кредита также можно осуществить онлайн – от подписания кредитной документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре. При выборе клиентом онлайн формата и наличия у него цифровой подписи сделку можно провести в течение 20 минут. Наши клиенты оценили технологию: на данный момент мы получили более 400 заявок.

Расскажите о преимуществах сотрудничества с вашим банком.

— Ключевые компетенции банка сформированы именно в ПФ. Это означает профессиональный подход и глубокую экспертизу, которая помогает клиентам со стороны профессионально оценить риски сделки по покупке земли и закрыть их на начальном этапе. Я считаю, что проектное финансирование нашего банка минимизирует риски застройщика при планировании и запуске проектов. Помимо этого я бы отметил, что в Банке ДОМ.РФ нет обязательного требования по собственному участию. Нередко мы финансируем проекты с нулевым СУ. Кроме того, у нас прозрачный подход к комиссиям, которые применяют при организации ПФ, действуют дополнительные скидки 0,2% для объектов на ПФ в Банке. В тесном контакте с Институтом развития мы эффективно применяем весь имеющийся инструментарий поддержки, включая инфраструктурное меню, облигации, комплексное предложение по ЗУ, пр.

Сколько проектов и на какой объём профинансировали в СФО в 2023 году?

— За этот период объём лимитов по заключённым сделкам составил 74,4 млрд рублей. Это 22 строительных проекта общей площадью 1,3 млн кв. м. Банк ДОМ.РФ на 1 августа занимает 33,5 % рынка проектного финансирования девелоперов СФО: в результате реализации проектов с нашим участием будет построено 4,9 млн кв. м современного комфортного жилья для 49,7 тыс. семей. За всё время сумма заключенных сделок проектного финансирования Банка ДОМ.РФ в Сибирском федеральном округе достигла 277,7 млрд рублей (49 проектов). Все проекты проходят экспертизу банка. Ключевые моменты – это юридическая экспертиза, в том числе оценка рисков титула на землю, строительная экспертиза, финансовая модель, её устойчивость и финансовая эффективность проекта. Также банк анализирует опыт участников проекта, его маркетинг. Исходя из выше сказанного банк принимает решение.

Алексей, как, на ваш взгляд, изменился банк в Сибири за последние два года?

— Ключевые изменения связаны, во-первых, со структурой банка: мы создали Сибирский региональный центр, набрали профессиональную команду. Все основные направления по работе с проектным финансирование собрали в филиале – клиентский блок, кредитный блок, строительных экспертов и строительных контролёров. Мы считаем, что такое изменение позволит существенно развить бизнес в нашем регионе. В ипотечном бизнесе также произошли существенные изменения в части организации работы – теперь основной фокус мы делаем на взаимодействии с партнёрами и развитии корпоративного канала. У нас появились сотрудники в новых городах – Иркутск, Томск и Кемерово, в этом году добавим ещё несколько. Из достижений этих двух лет стоит также отметить, что мы открыли финансирование проектов в девяти регионах, из последних это – Кемерово, Барнауле, Иркутске, Горном Алтае и Туве. Подчеркну, что число рассмотренных кредитных сделок на ПФ в Сибири существенно увеличилось. Наша команда входит в топ-3 среди всех региональных центров. А по объёму привлечённых депозитов занимает первое место. По розничному направлению Сибирь демонстрирует стабильно высокие результаты – это топ-1 в третьем и четвёртом кварталах. За год нам удалось увеличить на треть количество заключенных сделок проектного финансирования в СФО. Цель Банка ДОМ.РФ – активное расширение регионального присутствия, на текущий момент жилищные проекты с участием банка представлены в 9 регионах Сибири. До конца года планируем еще нарастить портфель.

В чем Вы видите дальнейшее развитие жилищной сферы в Сибири?

— Банк ДОМ.РФ видит дальнейшее развитие жилищной сферы в синергии инструментов проектного финансирования, КРТ и инфраструктурных облигаций. Использование механизмов помогает повысить устойчивость в проектах, если речь идет о строительстве инфраструктуры. Например, каждый рубль в виде льготного финансирования способствует привлечению еще 8,3 рублей в строительную отрасль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на новостройки Новосибирска на 41% обогнали рост зарплаты.