Эксперт Мясников предупредил об опасных последствиях уколов ботокса

Чаще всего люди сталкиваются с тем, что после процедуры у них опускаются веки.

Ботулинотерапия, которая больше известна, как инъекции ботоксом, имеет достаточно много противопоказаний и опасных последствий. По словам доктора Александра Мясникова, человек может даже умереть, если дозировка препарата будет превышена, сообщает пишет RuNews24.ru со ссылкой на телеграм-канал специалиста.

Эксперт подчеркнул, что нередко бывают случаи, когда после применения этого вещества, в области лба наблюдается опущение век. Вдобавок может появиться двоение в глазах и повыситься слезотечение.

Также лечение этим веществом разных патологий может вызвать воспаление легких, развитие ботулизма и анафилактический шок, добавил доктор.

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