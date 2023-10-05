Массовые сбои в работе устройств и серверов Xiaomi: россияне сообщают о проблемах

В России произошёл массовый сбой в работе устройств Xiaomi.

Вчера вечером стали появляться сообщения о серьезных сбоях в функционировании всей экосистемы компании Xiaomi. Пользователи активно жалуются на невозможность подключения к умным устройствам производителя. Особенно проблематичной оказалась работа фирменного приложения Mi Home. Информацию о неполадках подтвердил сотрудник издания iXBT.com.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по всей видимости, возникли серьезные проблемы с серверами, однако удалось зайти в систему через VPN из других стран. Представители компании заверяют, что неполадки будут устранены.

У пользователей, настроивших систему умного дома, перестали работать осветительные лампочки и другие устройства. Сотруднику издания CNews перестал функционировать робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, однако его можно включить вручную при помощи кнопки. Тем не менее, устройство перестало правильно ориентироваться в помещении из-за недоступности карты. У другого сотрудника CNews браслет Mi Band 5 работает без проблем, однако возникли сложности с его совместимостью с Apple iPhone 13.

Проблемы наблюдаются при работе с доменом account.xiaomi.com, при попытке загрузки страницы появляется ошибка 404. Позднее появляется ошибка 503.

Согласно данным сервиса Downradar, экосистема Xiaomi сломалась 4 октября примерно в 20:00 по московскому времени. Большинство сообщений о проблемах поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, однако отчеты о неполадках поступают со всех уголков страны.

Напомним, в Новосибирске 2 августа произошел сбой в работе сайтов госструктур.