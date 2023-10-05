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общество

Мэр Новосибирска заявил, что испытания ядерного оружия в Сибири повлекут за собой серьезные последствия

Фото: Pexels.com

Главред RT Симоньян предложила провести ядерные испытания над Сибирью.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на предложение главного редактора RT Маргариты Симоньян о проведении атмосферных ядерных испытаний над Сибирью.

По словам мэра, период полураспада различных элементов, выпущенных в результате ядерных взрывов, составляет сотни и тысячи лет. Он подчеркнул, что никто не может предсказать точные последствия и долгосрочные воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Анатолий Локоть подчеркнул, что «ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске увидели колонну машин Росгвардии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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