Мэр Новосибирска заявил, что испытания ядерного оружия в Сибири повлекут за собой серьезные последствия

Главред RT Симоньян предложила провести ядерные испытания над Сибирью.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на предложение главного редактора RT Маргариты Симоньян о проведении атмосферных ядерных испытаний над Сибирью.
По словам мэра, период полураспада различных элементов, выпущенных в результате ядерных взрывов, составляет сотни и тысячи лет. Он подчеркнул, что никто не может предсказать точные последствия и долгосрочные воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Анатолий Локоть подчеркнул, что «ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет».
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске увидели колонну машин Росгвардии.