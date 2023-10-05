Новосибирский манул Баюн умер в зоопарке Ленобласти

Манул Баюн умер от парвовирусной инфекции.

Манул по имени Баюн, проживавший в частном зоопарке «На Лампушке» в Ленинградской области, скончался от парвовирусной инфекции.

Ранее посетители зоопарка начали беспокоиться из-за исчезновения животного. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова подтвердила информацию о смерти манула.

«Самец манула из зоопарка «На Лампушке» скончался от парвовирусной инфекции», — написала Акулова в чате своего Телеграм-канале.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский манул Баюн пропал из зоопарка под Санкт-Петербургом.