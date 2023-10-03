Новосибирский манул Баюн пропал из зоопарка под Санкт-Петербургом

Из частного зоопарка в Ленинградской области пропал манул Баюн из Новосибирска.

В Ленинградской области из частного зоопарка «На Лампушке» пропал новосибирский манул Баюн. Об этом сообщили в Telegram-канале «Manulization | Манулизация».

О пропаже котёнка заявили посетители зоопарка. В августе манул появлялся на официальных видео зоосада, а две недели назад Баюн исчез.

«На наш вопрос зоопарку "а где Баюн?" они ответили, что манул переехал в другой зоопарк. Но на просьбы уточнить в какой именно, они не отвечают», — говорится в сообщении.

Автор поста также добавил, что организация перестала выходить с ним на связь.

Ранее в новосибирском зоопарке рассказали, как манулы готовятся к зимним холодам. Дикие кошки отращивают более теплую шерсть, а подпушок становится гуще.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска отметили первый день рождения двупалого ленивца по имени Эмиль. В честь этого события для него устроили праздничный ужин, состоящий из его любимых блюд — груш и вареного картофеля.