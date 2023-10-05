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общество

Новосибирский офицер Панфёров предложил продлить службу в армии до двух лет

Фото: Сиб.фм

Он отметил, что стране также нужен мобилизационный резерв.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался о необходимости продления срока службы в Вооруженных силах Российской Федерации до двух лет. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Андрей Панфёров подчеркнул, что стране необходим мобилизационный резерв в свете текущей обстановки. По его мнению, многие молодые люди, проходящие службу в армии, принимают решение оставаться на контракте.

Глава батальона также подчеркнул, что не ожидает серьезных трудностей при проведении массового призыва, поскольку система мобилизации в России хорошо отработана. Однако он отметил заметный рост проблем с физической подготовкой и здоровьем у молодых призывников. По его словам, это является повсеместной проблемой, и вина частично лежит на семьях и системе образования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский генерал Суровикин дал первый комментарий после исчезновения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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