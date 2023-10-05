Паразитолог Лукашев предупредил, что клещи представляют опасность даже осенью

Дело в том, что не везде пик активности клещей приходится только на период с апреля по июнь.

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал в беседе с Pravda.Ru, что клещи опасны не только весной и летом, но и осенью. Дело в том, что не везде пик активности насекомых приходится только на период с апреля по июнь.

«В некоторых регионах, в частности в Москве и Московской области, есть второй сезон – в сентябре. То есть встретиться с клещом можно всегда, даже в июле, в августе, но максимальный риск в некоторых регионах только весной, а в некоторых – весной и осенью», – объяснил специалист.

Кроме того, паразитолог подчеркнул, что клещевой боррелиоз не менее опасен, чем энцефалит. Это заболевание распространено намного шире, отметил он.

«Поэтому после укуса клеща нужно обратиться в травмпункт. Если есть какие-то симптомы, покраснения, которые держатся больше нескольких дней, температура, то нужно обратиться к инфекционисту. Клещи – это дело серьезное», – предупредил Лукашев.

Напомним, что в Новосибирской области клещи покусали около 15,5 тысяч граждан.