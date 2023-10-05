Под Новосибирском брат должника оплатил его штрафы в 130 тысяч рублей

27 600 рублей направили в бюджет государства.

В Оби судебные приставы возбудили 25 исполнительных производств в отношении 37-летнего должника, который не оплачивал штрафы и налоговые сборы. Общая сумма штрафов и налогов составила 103 тысячи рублей.

На должника зарегистрирована квартира. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на эту квартиру и отправил копию документа по почте на адрес проживания должника.

Получив уведомление об аресте имущества, должник и его брат явились на прием к судебному приставу-исполнителю. Должнику вручили квитанцию на оплату основной задолженности и исполнительского сбора за нарушение сроков оплаты.

В этот же день брат должника сказал, что готов оплатить его долг. Взыскатели получили 103 тысячи рублей задолженности, а 27 600 рублей направили в бюджет государства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области больше тысячи пар развелись в сентябре-2023.