В Новосибирской области больше тысячи пар развелись в сентябре-2023

Более тысячи пар из Новосибирской области развелись в сентябре.

В сентябре 2023 года в Новосибирской области более тысячи пар расторгли брак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗАГСа.

По последним данным, в первый месяц осени поженились 2,27 тысяч пар из Новосибирской области. Однако 1,11 тысяч пар расторгли брак — это половина от сентябрьских свадеб.

В аналогичный период прошлого года в Новосибирской области была образовано 2,81 тысяча семей.

Всего за девять месяцев 2013 года в брак вступили 15 102 пар, а 10 478 — развелись.

Напомним, что ЗАГС опубликовал статистику смертности в Новосибирской области за сентябрь. Согласно опубликованным данным, было зафиксировано превышение смертности над рождаемостью. За этот месяц родилось 2 126 детей, в то время как скончались 2 779 человек.