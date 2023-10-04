ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику смертности за сентябрь

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в сентябре-2023.

Согласно опубликованным данным ЗАГСа, в сентябре 2023 года в Новосибирской области было зафиксировано превышение смертности над рождаемостью. За этот месяц родилось 2 126 детей, в то время как скончались 2 779 человек.

Отмечается, что смертность уровняла свой показатель по сравнению с предыдущим месяцем — августом. В августе ушли из жизни 3 144 человека, а число новорожденных составило 2 112.

Анализируя данные по общей ситуации весь год, можно заметить, что начиная с января 2023 года в Новосибирской области умерло 26 303 жителя, в то время как родилось 19 819 детей.

Естественный убыток населения компенсируется мигрантами: с начала года в НСО прибыли более 9 тысяч мигрантов.

В то же время, за первые семь месяцев 2023 года из Новосибирской области эмигрировали 6,3 тысячи человек в другие страны. Большинство из них уехали в Таджикистан (более 2,8 тысячи человек), Казахстан (более 1,5 тысячи человек) и Киргизию (почти 0,9 тысячи человек). Небольшое количество населения уехали в Китай (37 человек), Вьетнам (19) и Грузию (17).

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