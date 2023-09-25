С начала года в Новосибирскую область прибыли более 9 тысяч мигрантов

В Новосибирскую область чаще всего прибывают мигранты из Таджикистана.

Согласно данным Новосибирскстата, за период с января по июль 2023 года население Новосибирской области увеличилось на 3 тысячи человек за счет миграции. В этот же период в регион прибыло 9,2 тысячи мигрантов из других стран, среди которых более 4 тысячи человек прибыли из Таджикистана, 2,7 тысячи — из Казахстана, 1,1 тысячи — из Киргизии и 0,6 тысячи — из Узбекистана.

В то же время, за первые семь месяцев 2023 года из Новосибирской области эмигрировали 6,3 тысячи человек в другие страны. Большинство из них уехали в Таджикистан (более 2,8 тысячи человек), Казахстан (более 1,5 тысячи человек) и Киргизию (почти 0,9 тысячи человек). Небольшое количество населения уехали в Китай (37 человек), Вьетнам (19) и Грузию (17).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в четырёх районах Новосибирска появятся 19 новых комфортных остановок. Большинство павильонов будут находиться в Ленинском и Октябрьском районах — их установят по 8 штук. В Дзержинском и Первомайском планируется установка по одному новому павильону.

Также в Новосибирске неизвестные избили девушку из Якутии из-за её внешности. По её словам, трое людей напали на нее из-за её азиатского внешнего вида в ночь на 23 сентября на площади Ленина. В своем посте девушка поделилась, что среди нападавших были мужчина в камуфляжной форме, парень и девушка.