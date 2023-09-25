В четырёх районах Новосибирска появятся 19 новых комфортных остановок

В мэрии Новосибирска рассказали о новых павильонах на остановках.

В ближайшее время в четырех районах Новосибирска будет установлено 19 новых комфортных остановочных павильонов, сообщает пресс-служба администрации города.

Большинство павильонов — в Ленинском и Октябрьском районах — их установят по 8 штук. В остальных районах города — Дзержинском и Первомайском — планируется установка по одному новому павильону. В полном списке локаций указаны все точки, где будут созданы новые остановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отметили более 900 остановок с нарушениями безопасности. На них нет павильонов, освещения, мусорных контейнеров, дорожных знаков и разметки. В результате проверок прокуратура внесла 132 представления и направила в суд 78 исков к органам местного самоуправления. Было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

Также в Новосибирске установят трамвайные остановки за 10,7 млн рублей.