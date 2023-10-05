Под Новосибирском похоронили бойца СВО Павла Николаенко

В Баганском районе Новосибирской области похоронили состоялась местного жителя Павла Николаенко.

Сообщение о прощании появилось в группе газеты «Степная нива». 24 августа молодой человек заключил контракт с Министерством обороны РФ. Через месяц он погиб в возрасте 22 лет в зоне СВО.

Прощание с бойцом прошло 5 октября в Доме культуры села Вознесенка. Попрощаться с Героем пришли родственники, учителя, одноклассники и сограждане погибшего. Посмертно Павла Николаенко наградили орденом Мужества. Награду вручили его матери.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в ходе СВО погиб тракторист Павел Николаенко.