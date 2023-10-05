Под Новосибирском построили дорогу до синхротрона СКИФ

Дорога ведёт от тоннеля на границе Кольцово и Первомайского района до площадки «СКИФ» и «Вектор».

В наукограде Кольцово под Новосибирском построили почти километровый участок дороги до источника синхротронного излучения СКИФ. Об этом сообщил ТАСС глава Кольцово Николай Красников.

Этот новый дорожный участок начинается от тоннеля на границе Кольцово и Первомайского района и идет до площадок «СКИФ» и «Вектор». По словам Красникова, это будет самый короткий путь с мостовым переходом. Дорога уже готова к использованию.

Глава наукограда также добавил, что в связи с расширением транспортной сети Кольцово и ростом населения, в планах на следующий год запустить первые муниципальные маршруты общественного транспорта.

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