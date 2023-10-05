Ученые из Новосибирска и Томска создали люминофорную керамику за секунду

При такой производительности одна установка может обеспечить мировые потребности в определенных типах люминофорной керамики.

Специалисты из Томского политехнического университета и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) создали люминесцентную керамику промышленного качества. Их метод позволил получить этот материал за считанные секунды, в то время как на другие методы нужны десятки часов.

Люминофорная керамика — это ключевой компонент в производстве светоизлучающих приборов, таких как светодиодные лампы, электронные устройства, фонари и подсветка экранов. Обычно ее создают термическими методами при очень высоких температурах. Однако ученые использовали новый подход, применяя электронный пучок для синтеза керамики. Под воздействием радиации порошковые материалы превращаются в плазму, что позволяет спекать различные компоненты в составе керамики. Этот метод также дает возможность исследовать влияние примесей на свойства материала.

Эксперименты проводились с использованием научной установки ЭЛВ-6 на базе промышленного ускорителя электронов в ИЯФ СО РАН.

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