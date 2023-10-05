В Новосибирске разработали оборудование для восстановления после инсульта

Прибор создали засчет госсредств и поддержки властей области.

Новосибирские ученые разработали прибор для восстановления памяти у пациентов после инсульта. Его разработали засчет государственных средств и поддержки региональных властей.

В рамках пресс-тура в Новосибирском государственном медицинском университете продемонстрировали работа новых медицинских приборов. В мероприятии приняли участие врио заместителя губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Ирина Мануйлова подчеркнула, что одной из приоритетных задач правительства Новосибирской области является внедрение инновационных разработок в промышленность. Для этого запустили конкурс на предоставление субсидий со стороны регионального правительства.

Средства выделили из бюджета. Предприятие, получающее субсидию, также внесло вклад на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. В 2023 году средства, выделенные на победителей конкурса, увеличили до 170 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в правительственной комиссии одобрили продажу БАДов по рецепту.