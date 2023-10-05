«Поезд здоровья» принял более 200 пациентов в Новосибирске в рамках акции «Вместе против диабета»

Сегодня на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный работала медицинская бригада «Поезда здоровья». Специалисты провели профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные и функциональные исследования, а также консультации врача-терапевта и эндокринолога.

Более 200 человек проверили кровь на содержание глюкозы, холестерина и гликированного гемоглобина. Также медики замерили вес, рост, артериальное давление, сделали посетителям электрокардиографию, УЗИ щитовидной и молочных желез, онкоскрининг и провели другие исследования.

Каждый пациент по итогам обследования получил «паспорт здоровья» с результатами медицинского осмотра и индивидуальными рекомендациями врачей.

Завтра у «Поезда здоровья» запланирована вторая остановка на станции Барабинск в Новосибирской области. Для прохождения медицинского осмотра при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Проект «Поезд здоровья» организован «РЖД-Медицина» в рамках всероссийской информационно-просветительской акции «Вместе против диабета». За 66 дней поезд проедет по маршруту Владивосток – Москва и сделает остановки в 37 населенных пунктах 30 регионов России.

Цель акции – привлечь внимание граждан к важности профилактических медицинских осмотров, информирование о факторах риска возникновения или обострения хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета и популяризация здорового образа жизни.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском построили дорогу до синхротрона СКИФ.