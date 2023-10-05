«Душил, пока не умерла»: преступник вышел из тюрьмы и через неделю изнасиловал и убил девочку под Новосибирском

В Новосибирской области педофил Кужилов изнасиловал 8-летнюю девочку в заброшенной школе спустя неделю после освобождения из тюрьмы.

В Новосибирской области в селе Журавка житель Чистоозёрного изнасиловал и убил маленькую девочку 2 октября 2003 года. По данным из приговора суда, который есть в распоряжении редакции Сиб.фм, Кужилов вернулся в родное село из тюрьмы за неделю до преступления, 24 сентября.

В заключении он был из-за кражи, которую совершил двумя годами ранее. Помимо этого, в 1991 году он был осужден на 9 лет за изнасилование ребёнка.

После выхода из тюрьмы он решил из Чистоозёрного съездить в Журавку, по его словам, повидаться с родственниками. На попутной машине он добрался до населенного пункта, где в районе сельской школы увидел 8-летнюю Надю (имя изменено), которая шла со школы с уроков.

Кужилов догнал девочку, зажал ей рот руками и протащил 100 метров до заброшенной школы. В здании он заставил её раздеться, после чего повалил на землю и дважды изнасиловал.

После изнасилования он приказал ребёнку, чтобы она никому это не рассказывала и отпустил, однако Надя добежала до ближайшего окна, где попыталась вылезти и крикнула извергу вслед, что всё расскажет маме с папой. Кужилов догнал девочку и затащил её обратно в заброшенную школу, где набросил на её шею изоляционный провод и стал душить до тех пор, пока она не умерла.

Совершив убийство, Кужилов снова её полностью раздел, сложил вещи в её ранец и покинул здание. Проходя мимо березового колка в саду, вытряхнул все содержимое под дерево.

Всё это время Надю искали родители. Они забили тревогу, когда она не пришла спустя час после уроков. Родители стали опрашивать всех её одноклассников, а в 8 вечера отец зашел в заброшенное здание, где увидел страшную картину. Мужчина взял тело дочери и понёс домой, где соседи уже вызвали милицию.

Уже на следующий день правоохранители вышли на Александра Кужилова. На суде он признал себя полностью виновным.

Медицинская экспертиза не нашла никаких психических отклонений у насильника, но врачи у него выявили нарушения сексуального предпочтения в форме педофилии. Специалисты пояснили, что это связано из-за его внутренних барьеров при его сексуальном контакте с женщинами. Врачи пришли к выводу, что из-за проблем в сексуальной жизни он пришел к насилию ребёнка, который не сможет оказать никакого сопротивления.

Суд приговорил его к 20 годам в колонии особого режима. 3 октября 2023 года он вернулся в родной посёлок.

Напомним, жители Чистоозёрного объединились в чате против педофила. Они боятся, что он совершит рецидив.