«Сказал, что на свободе ненадолго»: жители посёлка под Новосибирском объединились против педофила

В Новосибирской области жители посёлка создали чат, чтобы следить за педофилом, который отсидел в тюрьме 20 лет за изнасилование 8-летней девочки.

В Новосибирской области жители Чистоозёрного создали чат в «Whatsapp»,* в который вступили более 800 человек. Односельчане боятся 52-летнего Александра Кужилова, который вернулся в посёлок 3 октября, рассказали Сиб.фм местные жители. Ровно 20 лет назад он был осужден за изнасилование 8-летней девочки.

По версии следствия, Кужилов завел несовершеннолетнего ребёнка в заброшенную школу, где надругался, а затем повесил на собственном шнурке.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм жители посёлка недоумевают, почему после тюрьмы его отправили в район, где он и совершил преступление. Они боятся за своих детей, которые каждый день самостоятельно ходят в школу. Кроме этого, некоторые отмечали, что в первый же день своего возвращения Кужилов уже сидел в парке, где, с их слов, наблюдал за детьми.

«Его в парке увидели мужики, сфотографировали и отправили всем, чтобы все знали, как он одевается и выглядит. Он весь дрожал от разговора с нашими мужиками. Они ему объяснили, чтобы сидел дома и никуда не выходил», — рассказала сибирячка.

После этого, по словам жителей, Кужилов засел дома и не выходит, однако по всему посёлку разлетаются слухи о его словах, сказанных якобы сразу после освобождения.

«На выходе из тюрьмы он сказал, что на свободе ненадолго — повидаться только с матерью», — пишут жители Чистоозерного.

В чате люди обсуждают, куда им массово обращаться, чтобы бывшего насильника огородить от их детей. Некоторые мужчины предлагали радикальные действия, однако женщины им объясняли, что по закону им придется за это ответить.

Как ранее писал Сиб.фм, педофил вышел на свободу под Новосибирском.

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