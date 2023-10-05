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общество

Работу фотографа из Новосибирска покажут в Риме и Нью-Йорке

Фото: Pexels.com

Фотограф выиграла конкурс от площадки Sloika.

Работу новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой покажут на выставке в Риме. Также сделанную ей фотографию разместят на знаменитом щите на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Ольга выиграла в конкурсе, организованном площадкой Sloika, специализирующейся на NFT-фотографии, видео и фотореалистичных иллюстрациях. Из 30 цифровых произведений, выбранных для выставки, одно из них принадлежит Ольге.

Выставка в Риме состоится с 10 по 14 октября. После этого ее работы отправят в Нью-Йорк.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области увеличили производство сливочного масла и сыра.

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Игорь Кириченко
Журналист

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