Цены на бензин и дизель снизились в Новосибирской области

В Новосибирской области снизилась стоимость бензина и дизеля.

В Новосибирской области подешевел бензин и дизель после длительного периода роста. Об этом сообщили в Новосибирскстат на основе сравнения данных на 2 и 3 октября.

Согласно данным, бензин АИ-92 стал дешевле на 22 копейки (0,4%), а цена на АИ-95 снизилась на 0,5% (29 копеек). Дизельное топливо подешевело на 0,1% (6 копеек). Однако цена АИ-98 и выше увеличилась на 0,1% (на 3 копейки).

«На наблюдаемых АЗС автомобильный бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,50 до 56,50 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 52,05 до 59,90, марки АИ-98 и выше — от 65,40 до 72,99, дизельное топливо — от 63,90 до 78,00 рублей за 1 литр», — сообщили в Новосибирскстате.

Напомним, что в Новосибирске эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин осенью 2023 года.