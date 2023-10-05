Учителя школ в Новосибирске рассказали о своих реальных зарплатах

В школах Новосибирска на одну ставку учитель получает 25 тысяч рублей.

Средняя зарплата новосибирских учителей составляет около 50 тысяч рублей в месяц, согласно официальным данным. В марте 2023 года начальник департамента образования Новосибирска, Рамиль Ахметгареев, упомянул сумму в 48 тысяч рублей. Затем Новосибирскстат опубликовал данные о среднемесячной начисленной заработной плате в регионе за январь – июль 2023 года, которая составила 50 424 рубля в категории "образование". Издание BFM-Новосибирск обратилось к учителям новосибирских школ, чтобы они прокомментировали эти цифры.

Сотрудники трех школ согласились рассказать анонимно о своих реальных зарплатах. Все опрошенные учителя не работали на полной ставке, а занимали полторы-две ставки и имели дополнительную работу. Это приводило к ежедневной нагрузке в 11-12 часов и не более двух выходных в месяц. Цифры, названные учителями, подтверждались данными независимых ресурсов, не связанных с системой образования.

ГородРабот.ru, основываясь на анализе актуальных вакансий, также рассчитал среднюю зарплату учителей в Новосибирске. Согласно данным аналитиков, средняя зарплата учителя в 2023 году составила 30 321 рубль. За месяц заработная плата выросла на 0.8% – с 30 080 до 30 321 рублей. Для учителей в вакансиях чаще всего указывалась зарплата в размере 25 000 рублей (модальная). Они уточнили, что их статистика основана на предложениях работодателей и не отражает реальные зарплаты с учетом премий и переработок.

На текущий момент опубликовано около 400 вакансий для учителей в Новосибирске на различных интернет-порталах. В муниципальных школах чаще всего не хватает учителей по физике, математике, информатике, английскому языку и начальных классов.

Также в честь Дня Учителя корреспондент «Сиб.фм» решила заглянуть за кулисы школьной жизни и попробовать себя в роли педагога начальной школы в Гимназии №11 «Гармония».