В мэрии Новосибирска назвали точную дату начала осенних каникул

В Новосибирске осенние каникулы пройдут с 30 октября по 4 ноября.

Осенние каникулы в Новосибирске состоятся с 30 октября по 4 ноября, как сообщает пресс-центр мэрии. Полное соблюдение рекомендаций Министерства просвещения РФ потребует от школ установить также зимние, весенние и летние каникулы.

Соответственно, зимние каникулы должны начаться с 30 декабря и продолжаться до 7 января. Весенние – начинаются 25 марта и заканчиваются 31 марта. Последний период, летние каникулы, проходят с 1 июня до 31 августа.

Каждый период каникул должен составлять не менее семи дней, начало и окончание внутри каждого периода определяется самими школами. Важно, чтобы информация о днях начала и окончания каникул была размещена на официальных сайтах учебных заведений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.